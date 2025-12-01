Rando fondue au Ballon d’Alsace

Sewen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20 17:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2025-12-20

Quoi de mieux qu’une bonne fondue pendant une balade ? Partez à la recherche du spot du BMBA pour partager une fondue en pleine nature. En cas de neige, les raquettes et bâtons sont mis à disposition. D’autres soirées possibles pendant les vacances scolaires. Sur réservation par téléphone ou par mail.

Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 72 15 35 95 bmba@free.fr

English :

What could be better than a good fondue during a walk? Set off in search of the BMBA spot to share a fondue in the heart of nature. In case of snow, snowshoes and poles are provided. Other evenings available during school vacations. Reservations by phone or e-mail.

