Rando Fondue Façon trappeur Office du tourisme Bois-d’Amont

Office du tourisme 165 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura
Début : 2025-12-22 17:30:00
2025-12-22 2025-12-23 2025-12-26 2025-12-29 2025-12-30 2026-01-02
Après une randonnée d’environ 45min (D+100m), nous arriverons dans une cabane authentique en forêt, où nous dégusterons une fondue bien méritée, préparée par le guide ou par vous ! Inscriptions impératives places limitées
Point de rendez-vous: Office du Tourisme de Bois d’Amont
Equipement météo inscriptions impératives, places limitées.
Prix 25€ (enfants 4-12 ans) et 30€ (dès 13 ans). .
Office du tourisme 165 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 86 21 91 randocontes@gmail.com
