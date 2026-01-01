Rando Forme Santé Preuilly-la-Ville
Rando Forme Santé Preuilly-la-Ville dimanche 25 janvier 2026.
Rando Forme Santé
Preuilly-la-Ville Indre
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-25 09:00:00
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Une randonnée active qui combine marche et ateliers spécifiques (cardio, équilibre, force, renforcement musculaire).
Idéal pour entretenir sa forme, progresser en douceur et respirer un grand bol d’air.
S ̀ ! Au programme:cardio et renforcement musculaire. 10 .
Preuilly-la-Ville 36220 Indre Centre-Val de Loire
English :
An active hike combining walking and specific workshops (cardio, balance, strength, muscle strengthening).
Ideal for keeping in shape, progressing smoothly and getting a breath of fresh air.
L’événement Rando Forme Santé Preuilly-la-Ville a été mis à jour le 2026-01-19 par Destination Brenne