Rando Forme Santé

Preuilly-la-Ville Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-25 09:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Une randonnée active qui combine marche et ateliers spécifiques (cardio, équilibre, force, renforcement musculaire).

Idéal pour entretenir sa forme, progresser en douceur et respirer un grand bol d’air.

S ̀ ! Au programme:cardio et renforcement musculaire. 10 .

Preuilly-la-Ville 36220 Indre Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An active hike combining walking and specific workshops (cardio, balance, strength, muscle strengthening).

Ideal for keeping in shape, progressing smoothly and getting a breath of fresh air.

L’événement Rando Forme Santé Preuilly-la-Ville a été mis à jour le 2026-01-19 par Destination Brenne