Rando fourchette – Boucle : Châteaubriant – Rougé – 20 km – Samedi 6 juin, ferme de la rousseliere, Châteaubriant

Rando fourchette – Boucle : Châteaubriant – Rougé – 20 km – Samedi 6 juin Samedi 6 juin, 10h00 ferme de la rousseliere Loire-Atlantique

Gratuit suir inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Au programme :

OPTION 1 10h à la gare de Chateaubriant

ou

OPTION 2 10h30 à la ferme de la Rousselière

Jusqu’ à 12h : Visite et une dégustation sur un créneau unique de 1h30.

Vente de fromages ( et pain sur commande) et buvette associative

Le midi : un lieu vous sera proposé pour manger votre pique-nique (concocté par vous-même)

Un circuit sera balisé vous attendra pour rejoindre la seconde ferme !

Prévoir 2Km depuis la gare à la ferme (option 1) puis 10 km en vélo jusqu’à la deuxième fromagerie.

De 15h à 16h30 : Rendez-vous à Frémont Fromages pour une visite et dégustation. Vente de fromages

Vers 17h : Retour au point de départ.

Entrée libre, réservation en amont via le formulaire

Amener son pique nique et son vélo !

Le collectif caséine organise une Randofourchette avec plusieurs boucles. La première édition de ce nouveau format allie découverte des fermes et de leurs produits bio. Un temps convivial et sport en famille ou entre amis !

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Bienvenue à vous, amateurs de produits laitiers bio paysans, de nature et de randonnée ! Venez à la découverte des fermes avec une boucle et des visites dégustation. bio fromage

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