Rando galette Ambrugeat
Rando galette Ambrugeat dimanche 25 janvier 2026.
Rando galette
Ambrugeat Corrèze
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Rendez-vous à la plage verte de Séchemailles pour la rando galette !
Randonnée de 11 km .
Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 38 01 52 lafouleemeymacoise@ecomail.fr
