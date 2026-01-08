Rando galette l’âne, le chemin, le château et la galette des rois Brémur-et-Vaurois

Rando galette l’âne, le chemin, le château et la galette des rois

Rendez-vous au boulodrome de Brémur et Vaurois Brémur-et-Vaurois Côte-d’Or

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Mettez vos bottes ou vos chaussures de marche et célébrez l’épiphanie d’une manière inoubliable ! Embarquez pour une randonnée dynamique en compagnie de nos jeunes ânes, Noé et Ôdacieux qui égayeront le parcours. Nous profiterons du calme et de la beauté des paysages hivernaux. Après l’effort, le réconfort ! A l’arrivée une délicieuse part de galette des rois et une boisson chaude vous attendront.

Ne manquez pas cette alliance parfaite entre effort sportif, nature, patrimoine et gourmandise ! .

Rendez-vous au boulodrome de Brémur et Vaurois Brémur-et-Vaurois 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 58 24 68

