Lubécourt

RANDO GAME

5 Rue principale Lubécourt Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 08:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

RANDO GAME de l’Amicale des gens de Lubécourt.

Un parcours de 9km, comprenant 14 jeux à réaliser.

Venez marcher, jouer, explorer en famille ou entre amis, sous réservation. Repas limité à 200 places.Tout public

20 .

5 Rue principale Lubécourt 57170 Moselle Grand Est +33 6 51 06 06 90

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English :

RANDO GAME by the Amicale des gens de Lubécourt.

A 9km route, with 14 games to play.

Come and walk, play and explore with family and friends, booking required. Meal limited to 200 places.

L’événement RANDO GAME Lubécourt a été mis à jour le 2026-05-19 par OT DU PAYS SAULNOIS