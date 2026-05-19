RANDO GAME Lubécourt
RANDO GAME Lubécourt dimanche 23 août 2026.
Lubécourt
RANDO GAME
5 Rue principale Lubécourt Moselle
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
RANDO GAME de l’Amicale des gens de Lubécourt.
Un parcours de 9km, comprenant 14 jeux à réaliser.
Venez marcher, jouer, explorer en famille ou entre amis, sous réservation. Repas limité à 200 places.Tout public
20 .
5 Rue principale Lubécourt 57170 Moselle Grand Est +33 6 51 06 06 90
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English :
RANDO GAME by the Amicale des gens de Lubécourt.
A 9km route, with 14 games to play.
Come and walk, play and explore with family and friends, booking required. Meal limited to 200 places.
L’événement RANDO GAME Lubécourt a été mis à jour le 2026-05-19 par OT DU PAYS SAULNOIS