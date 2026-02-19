Rando-garbure Créon-d’Armagnac

Rando-garbure

Salle des Fêtes Créon-d’Armagnac Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Le club de la Gymnastique Volontaire Gabarret Créon d’Armagnac vous propose une journée mêlant envies de grands airs et gourmandises avec leur animation RANDO-GARBURE !

Le rendez-vous est pris à 9h30 pour un accueil café avant le départ pour pour une randonnée de 11kms, puis au retour à 12h30, on repose ses guiboles pour travailler son coup de fourchette avec le repas Garbure.

Attention, inscription pour le repas jusqu’au 28 Février. .

Salle des Fêtes Créon-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 81 76

English : Rando-garbure

The Gabarret Créon d’Armagnac Gymnastique Volontaire club invites you to a day of great tunes and gourmet delights with their RANDO-GARBURE event!

