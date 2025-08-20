Rando Gorges de la Langouette et Paradis Chapelle-des-Bois
Rando Gorges de la Langouette et Paradis Chapelle-des-Bois mercredi 20 août 2025.
Rando Gorges de la Langouette et Paradis
Bâtiment 4 saisons Chapelle-des-Bois Doubs
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-20 09:00:00
fin : 2025-08-20 16:30:00
Date(s) :
2025-08-20
Randonnée pour bon marcheur, à partir de 12 ans.
Cheminement au fil de l’eau puis dans une belle combe sauvage.
Départ au bâtiment 4 saisons puis covoiturâge de 25 min.
Pensez à votre pique-nique et 2L d’eau par personne. .
Bâtiment 4 saisons Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 77 09 30
