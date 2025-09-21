Rando Gourmande à Lizio Lizio
Lizio Morbihan
Circuits de 8 ou 12km. Départ à partir de 10h30. Inscription obligatoire avant le 18 septembre sur Hello Asso: https://helloasso.com/
Tarifs: adultes 14€ / enfant 8€ (- 12 ans)
Jeu avec lots à gagner.
Renseignements: 06 08 98 56 01 (à partir de 18h) Organisé par Lizio des 4 Saisons .
Lizio 56460 Morbihan Bretagne +33 6 08 98 56 01
