Informations pratiques

Lunegarde

Rando gourmande à Lunegarde

Lunegarde Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Prenez part à la désormais célèbre marche gourmande, en version goûter : cette année à Lunegarde !

Deux circuits balisés sont proposés, le premier de 8,6km ou 7,5km, suivis .

Prenez part à la désormais célèbre marche gourmande, en version goûter : cette année à Lunegarde !

Deux circuits balisés sont proposés, le premier de 8,6km ou 7,5km, suivis .

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Lunegarde 46240 Lot Occitanie +33 6 71 25 92 12

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English :

Join the now-famous foodie walk—in a snack-sized version—this year in Lunegarde!

Two marked trails are available: the first is 8.6 km or 7.5 km long, followed by .

L’événement Rando gourmande à Lunegarde Lunegarde a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Labastide-Murat