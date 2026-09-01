Rando gourmande à Lunegarde Lunegarde
dimanche 27 septembre 2026 · Lunegarde
Informations pratiques
Lunegarde
Rando gourmande à Lunegarde
Lunegarde Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Prenez part à la désormais célèbre marche gourmande, en version goûter : cette année à Lunegarde !
Deux circuits balisés sont proposés, le premier de 8,6km ou 7,5km, suivis .
Prenez part à la désormais célèbre marche gourmande, en version goûter : cette année à Lunegarde !
Deux circuits balisés sont proposés, le premier de 8,6km ou 7,5km, suivis .
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Lunegarde 46240 Lot Occitanie +33 6 71 25 92 12
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English :
Join the now-famous foodie walk—in a snack-sized version—this year in Lunegarde!
Two marked trails are available: the first is 8.6 km or 7.5 km long, followed by .
L’événement Rando gourmande à Lunegarde Lunegarde a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Labastide-Murat