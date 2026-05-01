Augignac

Rando gourmande

Cour de l’école Augignac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 18:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Randonnée semi-nocturne, départ de 18h à 19h30 de la cour de l’école. Amener couverts, gobelets et lampes torche. Réservation obligatoire jusqu’au 10 mai. Règlement sur Helloasso ou par chèque à mettre dans la boite aux lettres de l’amicale laïque 1 rue des écoles 24300 Augignac.

Randonnée semi-nocturne, départ de 18h à 19h30 de la cour de l’école. Amener couverts, gobelets et lampes torche. Réservation obligatoire jusqu’au 10 mai. Règlement sur Helloasso ou par chèque à mettre dans la boite aux lettres de l’amicale laïque 1 rue des écoles 24300 Augignac. Inscription effective qu’à réception du règlement. .

Cour de l’école Augignac 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 95 64 22 marionandrieux24@gmail.com

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English : Rando gourmande

Semi-nocturnal hike, departing from 6pm to 7:30pm from the schoolyard. Bring cutlery, cups and torch. Reservations required by May 10. Payment by Helloasso or by cheque to be deposited in the mailbox of l’amicale laïque 1 rue des écoles 24300 Augignac.

L’événement Rando gourmande Augignac a été mis à jour le 2026-04-27 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin