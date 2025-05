Rando gourmande, Baléadenn Lipous – Bulat-Pestivien, 24 mai 2025 17:30, Bulat-Pestivien.

Côtes-d’Armor

Rando gourmande, Baléadenn Lipous Lieu-dit Ar Bourk Kozh Bulat-Pestivien Côtes-d’Armor

Début : 2025-05-24 17:30:00

fin : 2025-05-24 20:00:00

2025-05-24

La Rando Gourmande organisée par l’amicale Laïque de Bulat-Pestivien revient pour sa dixième édition ! Elle s’inscrit dans le cadre de la Fête de la Bretagne, où, en plus d’une activité physique, vous pourrez déguster différentes recettes bretonnes et écouter des chants et musiques du patrimoine. La Rando Gourmande, en semi nocturne, propose différents circuits de 6, 9 et 12 km. Elle est accessible aux jeunes comme aux adultes. Un fest-noz (gratuit pour les participants) est organisé après la randonnée. Au programme LLYM // Kled // Berthou & Philippe // Barbier & Georgelin // les collégiens bilingues du collège de Callac, et bien d’autres ! Réservation sur leur compte HelloAsso en lien. Fin de réservation le 19 mai. .

Lieu-dit Ar Bourk Kozh

Bulat-Pestivien 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 07 81 65 00

