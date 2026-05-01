Rando gourmande, Baléadenn Lipous Salle des Fêtes Bulat-Pestivien

Bulat-Pestivien

Rando gourmande, Baléadenn Lipous

Salle des Fêtes Lieu-dit Ar Bourk Kozh Bulat-Pestivien Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 17:30:00

fin : 2026-05-16 20:00:00

Date(s) :

2026-05-16

La Rando Gourmande organisée par l’amicale Laïque de Bulat-Pestivien revient pour sa onzième édition ! Elle s’inscrit dans le cadre de la Fête de la Bretagne, où, en plus d’une activité physique, vous pourrez déguster différentes recettes bretonnes et écouter des chants et musiques du patrimoine. La Rando Gourmande, en semi nocturne, propose différents circuits de 6, 9 et 12 km. Elle est accessible aux jeunes comme aux adultes. Un fest-noz (gratuit pour les participants) est organisé après la randonnée. Au programme Mu(r)zicos / C’hwibu Luc’h / Le Trio Cornic / Nolwenn Orvan et Fanny Pessel / Enora Morice et Gwen Piel / les élèves bilingues du collège de Callac. Réservation sur leur compte HelloAsso en lien. Inscriptions possibles jusqu’au 11 mai. .

Salle des Fêtes Lieu-dit Ar Bourk Kozh Bulat-Pestivien 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 07 81 65 00

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English :

L’événement Rando gourmande, Baléadenn Lipous Bulat-Pestivien a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol