Rando gourmande Yatch Club Carnac

Rando gourmande Yatch Club Carnac samedi 27 septembre 2025.

Rando gourmande

Yatch Club Boulevard de Légénèse Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 16:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

La rando gourmande est organisée conjointement par les associations la Clusaz et le foyer laïque de Carnac.

Le départ s’échelonne de 16h à 19h au parking du Yacht-Club avec 3 circuits 6, 9 et 14 kms.

Inscription avant le 15 septembre au 07 88 45 35 88 ou 06 85 76 99 24 .

Yatch Club Boulevard de Légénèse Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 85 76 99 24

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rando gourmande Carnac a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon