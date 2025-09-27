Rando gourmande Yatch Club Carnac
Rando gourmande Yatch Club Carnac samedi 27 septembre 2025.
Rando gourmande
Yatch Club Boulevard de Légénèse Carnac Morbihan
Début : 2025-09-27 16:00:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
La rando gourmande est organisée conjointement par les associations la Clusaz et le foyer laïque de Carnac.
Le départ s’échelonne de 16h à 19h au parking du Yacht-Club avec 3 circuits 6, 9 et 14 kms.
Inscription avant le 15 septembre au 07 88 45 35 88 ou 06 85 76 99 24 .
Yatch Club Boulevard de Légénèse Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 85 76 99 24
