Rando gourmande de ferme en ferme Route d’Autun Luzy

Route d’Autun Parking terrain de foot Luzy Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 20 EUR

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21 15:00:00

2025-09-21

Départ à 9h du parking du terrain de foot de Luzy.

Rando de 14 km à pied, passage par la Cave cidricole du Morvan et la Ferme de la Noiselée à Millay, arrivée à la Ferme de Couveau à Larochemillay. Retour en navette.

Tarifs rando et repas 20€ adulte, 12€ enfant ; déjeuner seul (boissons non comprises) 15€ adulte, 8€ enfant.

Infos et inscriptions jusqu’au 17/09 au 06 82 90 33 20 ou 06 84 22 07 19.

Organisée par Terrosol et l’ACNAM. .

Route d’Autun Parking terrain de foot Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 90 33 20

