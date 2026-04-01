Rando gourmande du Parc #1, Jardinerie de Chevreuse, Chevreuse

Rando gourmande du Parc #1 Mercredi 1 avril, 11h30 Jardinerie de Chevreuse Yvelines

Tarifs : Randonnée gratuite, repas à régler sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T11:30:00+02:00 – 2026-04-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-01T11:30:00+02:00 – 2026-04-01T18:00:00+02:00

Partez à la découverte du terroir local lors d’une marche gourmande entre plusieurs hameaux de Chevreuse et Saint-Forget jusqu’à Choisel. La balade sera ponctuée de visites de fermes dont vous pourrez déguster les produits lors d’un déjeuner organisé dans une auberge marquée Valeurs Parc.

Depuis l’échoppe aux herbes, vous traverserez l’Yvette pour vous hisser sur le plateau du Mesnil-Saint-Denis et foulerez sa terre nourricière. Pour amener ses offrandes à bon port, il vous faudra redescendre, franchir de nouveau la rivière puis négocier le passage auprès du seigneur local. Ensuite, la voie est libre vers un village paisible et verdoyant où vous attendra votre récompense : un repas à l’auberge concocté à partir de produits des deux fermes que vous aurez visitées sur le plateau.

Menu unique à 22 euros (entrée+plat ou plat+dessert) ou 26 euros (entrée+plat+dessert).

Départ à 9h

Niveau : Intermédiaire – 12km

A prévoir : Bonnes chaussures, vêtements adaptés aux conditions météo, prévoir un petit goûter pour tenir toute la matinée

Randonnée gratuite, le repas sera à régler sur place

Dès 8 ans

Randonnée proposée par le Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse dans le cadre du printemps de la Randonnée et des Randos Gourmandes en partenariat avec le réseau de restaurateurs engagés Valeurs Parc.

Durée : 6h30

Activité organisée par Yelen – Chargé de mission Développement économique

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/rando-gourmande-du-parc-1-franchir-l-yvette-querir-et-festoyer-9402

Jardinerie de Chevreuse Jardinerie de Chevreuse Chevreuse 78460 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/rando-gourmande-du-parc-1-franchir-l-yvette-querir-et-festoyer-9402 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/rando-gourmande-du-parc-1-franchir-l-yvette-querir-et-festoyer-9402 »}]

Franchir l’Yvette, quérir et festoyer Nature Randonnée nature