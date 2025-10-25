Rando-Gourmande Ferrières-en-Gâtinais samedi 25 octobre 2025.

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Allier le plaisir des papilles et la marche, c’est possible avec el Comité des Fêtes de Ferrières ! Un parcours de 12 km environ vous est proposé avec des découvertes gustatives sur le parcours ! Attention le nombre de places est limité, pensez à réserver ! 15 .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 80 21 29 59

