Rando gourmande Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme Rue de la Bona Font Saint-Pierre-de-Frugie

Rando gourmande Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme

Rue de la Bona Font Jardin partagé Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Au fil du chemin entrée, plat, fromage et dessert ! .

Rue de la Bona Font Jardin partagé Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 92 00 68

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English : Rando gourmande Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme

L’événement Rando gourmande Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-03-14 par Isle-Auvézère