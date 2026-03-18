Rando gourmande Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme Rue de la Bona Font Saint-Pierre-de-Frugie
Rando gourmande Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme Rue de la Bona Font Saint-Pierre-de-Frugie samedi 4 avril 2026.
Rando gourmande Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme
Rue de la Bona Font Jardin partagé Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Au fil du chemin entrée, plat, fromage et dessert ! .
Rue de la Bona Font Jardin partagé Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 92 00 68
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English : Rando gourmande Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme
L’événement Rando gourmande Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-03-14 par Isle-Auvézère