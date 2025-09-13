Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Rando Gourmande

6 Rue de L’Etang Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Vous serez très bien reçu par notre équipe de bénévole dévoués depuis 61 ans.

Une très bonne ambiance avec des musiciens pour s’amusez un peu et danser en attendant la côtelette de porc.

Je ne vous en dis pas plus, venez voir par vous même.

Organisée par le comité des fêtes de Dolo. .

6 Rue de L’Etang Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rando Gourmande Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor