Informations pratiques

Machemont

Rando gourmande

Machemont Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11 10:00:00

Date(s) :

2026-10-11

L’équipe de la Destination Nord Compiégnois a le plaisir d’organiser une randonné gourmande au départ des Carrières de Montigny.

Accueil gourmand, marche, dégustation de fruits de saison, de produits locaux et de plantes sauvages seront au rendez-vous avec des animations musicales qui agrémenteront la balade.

Quelques stands de producteurs locaux seront présents dans l’enceinte des Carrières de Montigny.

Les randonneurs ont la possibilité de visiter les carrières l’après-midi, à 13h45 et à 14h15 en s’inscrivant en même temps que leur réservation à la randonnée du matin. (2,50 € pour les personnes de moins de 16 ans et 5€ pour les personnes de plus de 16ans).

Possibilité de pique nique tiré du sac sur place et l’association la Machemontoise proposera à la vente des gourmandises sucrées et à boire.

Inscription obligatoire.

N’oubliez pas de prévoir une tenue et des chaussures adaptées à la marche.

L’équipe de la Destination Nord Compiégnois a le plaisir d’organiser une randonné gourmande au départ des Carrières de Montigny.

Accueil gourmand, marche, dégustation de fruits de saison, de produits locaux et de plantes sauvages seront au rendez-vous avec des animations musicales qui agrémenteront la balade.

Quelques stands de producteurs locaux seront présents dans l’enceinte des Carrières de Montigny.

Les randonneurs ont la possibilité de visiter les carrières l’après-midi, à 13h45 et à 14h15 en s’inscrivant en même temps que leur réservation à la randonnée du matin. (2,50 € pour les personnes de moins de 16 ans et 5€ pour les personnes de plus de 16ans).

Possibilité de pique nique tiré du sac sur place et l’association la Machemontoise proposera à la vente des gourmandises sucrées et à boire.

Inscription obligatoire.

N’oubliez pas de prévoir une tenue et des chaussures adaptées à la marche. .

Machemont 60150 Oise Hauts-de-France +33 3 44 43 09 57 patrimoine@cc2v.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Destination Nord Compiègnois team is pleased to organize a gourmet hike starting from the Carrières de Montigny.

A gourmet welcome, a walk, and tastings of seasonal fruits, local products, and wild plants will be on the agenda, along with musical entertainment to liven up the walk.

Several booths run by local producers will be set up within the Carrières de Montigny grounds.

Hikers will have the opportunity to tour the quarries in the afternoon, at 1:45 p.m. and 2:15 p.m. by signing up at the same time as they reserve their spot for the morning hike. (2.50? for those under 16 and 5? for those over 16).

You’re welcome to bring a picnic lunch, and the Machemontoise association will be selling sweet treats and drinks.

Registration is required.

Don’t forget to wear appropriate clothing and shoes for walking.

L’événement Rando gourmande Machemont a été mis à jour le 2026-09-03 par Destination Nord-Compiégnois