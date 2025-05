Rando gourmande – Moyrazès, 31 mai 2025 07:00, Moyrazès.

Aveyron

Rando gourmande Ecole de Moyrazes, Avenue du Vallon Moyrazès Aveyron

Rando gourmande dans le cadre de la fête de village

A l’occasion de la fête du village, L’APE de Moyrazes en association avec les conscrits vous propose des randonnées à pied ou vélo de tous niveaux le matin, suivies d’un repas assis le midi avec

– 1 balade animée pour les enfants et leurs accompagnateurs

– 2 randonnées pédestres 2 randonnées VTT-VAE

Avec 2 haltes gourmandes (sucrées et salées) et 1 halte pour la rando Pitchou sur les jolis chemins de la commune.

Rando à pied

Pitchou avec animations sur la biodiversité 2km accessible en poussette Départs de 10h30 à 11h

Pépère 10 km D+450 Départs de 9h30 à 10h

Costaud 21 km D+700 Départs de 8h à 8h30

VTT-VAE

Pépère 16km D+700 Départs de 10h à 10h30

Costaud 32 km D+1300 Départs de 9h à 9h30

Haltes sucrées et salées suivies d’un repas

Possibilité de profiter uniquement du repas aligot saucisse, fouace, café.

Inscriptions jusqu’au 30 mai par Hello Asso ou par courrier et chèque.

Les mineurs doivent être accompagnés sur chacune des randonnées d’un parent. .

Ecole de Moyrazes, Avenue du Vallon

Moyrazès 12160 Aveyron Occitanie +33 6 19 31 27 88

