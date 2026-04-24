Rando gourmande Moyrazès
Rando gourmande Moyrazès samedi 30 mai 2026.
Moyrazès
Rando gourmande
Ecole de Moyrazes, Avenue du Vallon Moyrazès Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Rando gourmande dans le cadre de la fête du village
A l’occasion de la fête du village, L’APE de Moyrazes en association avec les conscrits vous propose des randonnées à pied ou vélo de tous niveaux le matin.
– 1 balade animée pour les enfants et leurs accompagnateurs sur le thème des fourmis
– 2 randonnées pédestres 2 randonnées VTT-VAE
Avec 2 haltes gourmandes (sucrées et salées) et 1 halte pour la rando Pitchou sur les jolis chemins de la commune.
Rando à pied
Pitchou avec animations sur la biodiversité 2km accessible en poussette Départs de 10h à 10h30
Pépère 11 km D+300 Départs de 9h30 à 10h
Costaud 21 km D+650 Départs de 8h à 8h30
VTT-VAE
Pépère 16km D+550 Départs de 10h à 10h30
Costaud 32 km D+850 Départs de 9h à 9h30
Haltes sucrées et salées suivies d’un repas
Inscriptions par Hello Asso .
Ecole de Moyrazes, Avenue du Vallon Moyrazès 12160 Aveyron Occitanie +33 6 19 31 27 88
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English :
Gourmet hike as part of the village festival
L’événement Rando gourmande Moyrazès a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)