Moyrazès

Rando gourmande

Ecole de Moyrazes, Avenue du Vallon Moyrazès Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Rando gourmande dans le cadre de la fête du village

A l’occasion de la fête du village, L’APE de Moyrazes en association avec les conscrits vous propose des randonnées à pied ou vélo de tous niveaux le matin.

– 1 balade animée pour les enfants et leurs accompagnateurs sur le thème des fourmis

– 2 randonnées pédestres 2 randonnées VTT-VAE

Avec 2 haltes gourmandes (sucrées et salées) et 1 halte pour la rando Pitchou sur les jolis chemins de la commune.

Rando à pied

Pitchou avec animations sur la biodiversité 2km accessible en poussette Départs de 10h à 10h30

Pépère 11 km D+300 Départs de 9h30 à 10h

Costaud 21 km D+650 Départs de 8h à 8h30

VTT-VAE

Pépère 16km D+550 Départs de 10h à 10h30

Costaud 32 km D+850 Départs de 9h à 9h30

Haltes sucrées et salées suivies d’un repas

Inscriptions par Hello Asso .

Ecole de Moyrazes, Avenue du Vallon Moyrazès 12160 Aveyron Occitanie +33 6 19 31 27 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gourmet hike as part of the village festival

L’événement Rando gourmande Moyrazès a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)