Rando gourmande Nistos Cap Nestès Nistos

Nistos Cap Nestès NISTOS Nistos Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-01 10:00:00

fin : 2026-01-01 12:30:00

2026-01-01

Dégustez au grand air votre fondue au fromage à la bougie !

Une belle randonnée hivernale en raquettes à neige, accompagnée de Christine, face aux sommets pyrénéens.

Dès 12 ans, à partir de 38€/personne.

Tous les jeudis des vacances scolaires, départ à 10H00. Et sur demande

Nistos Cap Nestès NISTOS Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 76 76 67 09

English :

Enjoy a candlelit cheese fondue in the fresh air!

A beautiful winter snowshoe hike, accompanied by Christine, facing the Pyrenean peaks.

From age 12, from 38?/person.

Every Thursday during school vacations, departure at 10:00 am. And on request

German :

Genießen Sie an der frischen Luft Ihr Käsefondue bei Kerzenlicht!

Eine schöne Winterwanderung mit Schneeschuhen, begleitet von Christine, gegenüber den Pyrenäengipfeln.

Ab 12 Jahren, ab 38?/Person.

Jeden Donnerstag in den Schulferien, Abfahrt um 10:00 Uhr. Und auf Anfrage

Italiano :

Godetevi una fonduta di formaggio a lume di candela all’aria aperta!

Una splendida escursione invernale con le racchette da neve, accompagnata da Christine, di fronte alle cime dei Pirenei.

A partire dai 12 anni, a partire da 38 €/persona.

Ogni giovedì durante le vacanze scolastiche, partenza alle ore 10.00. E su richiesta

Espanol :

Disfrute de una fondue de queso a la luz de las velas y al aire libre

Una magnífica excursión invernal con raquetas de nieve, acompañado por Christine, frente a las cumbres pirenaicas.

A partir de 12 años, desde 38 €/persona.

Todos los jueves durante las vacaciones escolares, salida a las 10.00 h. Y a petición

