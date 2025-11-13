Rando gourmande Nistos Cap Nestès Nistos
Rando gourmande Nistos Cap Nestès Nistos jeudi 1 janvier 2026.
Rando gourmande
Nistos Cap Nestès NISTOS Nistos Hautes-Pyrénées
Début : 2026-01-01 10:00:00
fin : 2026-01-01 12:30:00
2026-01-01
Dégustez au grand air votre fondue au fromage à la bougie !
Une belle randonnée hivernale en raquettes à neige, accompagnée de Christine, face aux sommets pyrénéens.
Dès 12 ans, à partir de 38€/personne.
Tous les jeudis des vacances scolaires, départ à 10H00. Et sur demande
English :
Enjoy a candlelit cheese fondue in the fresh air!
A beautiful winter snowshoe hike, accompanied by Christine, facing the Pyrenean peaks.
From age 12, from 38?/person.
Every Thursday during school vacations, departure at 10:00 am. And on request
German :
Genießen Sie an der frischen Luft Ihr Käsefondue bei Kerzenlicht!
Eine schöne Winterwanderung mit Schneeschuhen, begleitet von Christine, gegenüber den Pyrenäengipfeln.
Ab 12 Jahren, ab 38?/Person.
Jeden Donnerstag in den Schulferien, Abfahrt um 10:00 Uhr. Und auf Anfrage
Italiano :
Godetevi una fonduta di formaggio a lume di candela all’aria aperta!
Una splendida escursione invernale con le racchette da neve, accompagnata da Christine, di fronte alle cime dei Pirenei.
A partire dai 12 anni, a partire da 38 €/persona.
Ogni giovedì durante le vacanze scolastiche, partenza alle ore 10.00. E su richiesta
Espanol :
Disfrute de una fondue de queso a la luz de las velas y al aire libre
Una magnífica excursión invernal con raquetas de nieve, acompañado por Christine, frente a las cumbres pirenaicas.
A partir de 12 años, desde 38 €/persona.
Todos los jueves durante las vacaciones escolares, salida a las 10.00 h. Y a petición
