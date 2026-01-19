Rando gourmande nocturne

Lac-des-Rouges-Truites Jura

Tarif enfant

14 février 2026, 18:30

22:00

2026-02-14

Samedi 14 février, venez participer à la troisième édition de la Rando Gourmande Nocturne organisée par l’association Les Rouges Truites.

Au programme, un parcours de 7 km en raquettes ou à pied (selon l’enneigement), entrecoupé d’haltes repas !

Départ libre entre 18h30 et 20h30.

Lampe frontale obligatoire et bâtons de marche conseillés !

Inscription obligatoire avant le 11 février Aucune inscription sur place.

Tarifs 18€/adulte et 8€/enfant ( de de 12ans) .

Salle des fêtes Lac-des-Rouges-Truites 39150 Jura

English : Rando gourmande nocturne

