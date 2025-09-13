Rando gourmande rue de la solidarité Plélo
Rando gourmande rue de la solidarité Plélo samedi 13 septembre 2025.
Rando gourmande
rue de la solidarité Salle polyvalente Plélo Côtes-d’Armor
Rando gourmande semi-nocturne deux circuits de 11 et 7 kms vous sont proposés avec un repas complet (apéritif, assiette de charcuterie, galette saucisse, tartelette, glace pour les enfants, un café). Animation musicale.
Pour les plus tardifs pensez à vous équiper d’une lampe de poche ou frontale. .
rue de la solidarité Salle polyvalente Plélo 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 60 20 34 77
