RANDO GOURMANDE, Salle du Lac Saint-Viaud
RANDO GOURMANDE, Salle du Lac Saint-Viaud dimanche 22 mars 2026.
RANDO GOURMANDE
Salle du Lac Rue du Parc des Sports Saint-Viaud Loire-Atlantique
Début : 2026-03-22 07:30:00
fin : 2026-03-22
2026-03-22
La 12ème édition de la rando gorumande à Saint-Viaud
3 circuits possibles
Marche ou running
18 11 5 kms
départ entre 7h 30 et 10h pour les 11 et 18 kms
Jusqu’à 11h pour les 5 kms (circuit familial accessible aux poussettes)
Dégustation de produits locaux sur les ravitaillements, prévoyez vos gobelets .
Salle du Lac Rue du Parc des Sports Saint-Viaud 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 73 11 apelstvital@gmail.com
