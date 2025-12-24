RANDO GOURMANDE, Salle du Lac Saint-Viaud

RANDO GOURMANDE

Salle du Lac Rue du Parc des Sports Saint-Viaud Loire-Atlantique

Début : 2026-03-22 07:30:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

La 12ème édition de la rando gorumande à Saint-Viaud

3 circuits possibles

Marche ou running

18 11 5 kms

départ entre 7h 30 et 10h pour les 11 et 18 kms

Jusqu’à 11h pour les 5 kms (circuit familial accessible aux poussettes)

Dégustation de produits locaux sur les ravitaillements, prévoyez vos gobelets .

Salle du Lac Rue du Parc des Sports Saint-Viaud 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 73 11 apelstvital@gmail.com

2025-12-24