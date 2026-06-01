Siros

Rando gourmande

Siros Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

La 4e édition de la rando gourmande se déroulera le dimanche 21 juin à Siros, au profit de France Alzheimer Pyrénées-Atlantiques. L’événement vise à sensibiliser et à rompre l’isolement des personnes touchées par la maladie.

Cette marche est l’occasion de prouver qu’il est possible de faire tomber les barrières et que l’on peut continuer à randonner, déguster, échanger même si la maladie réduit les capacités. C’est aussi un moyen pour sensibiliser le grand public et pour rompre la solitude de ceux qui vivent la maladie au quotidien proches, aidants, aidés…

Les bénévoles de l’association avec l’aide du Pau Canoë-Kayak et de nombreux partenaires organisent cette randonnée gourmande (2, 7 et 12 km) dans les saligues du gave de Pau. Elle est ouverte à tous.

Rendez-vous donc le dimanche 21 juin à partir de 8h30 à la Maison pour tous de Siros pour les inscriptions et la remise des bracelets. .

Siros 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 41 09

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English : Rando gourmande

L’événement Rando gourmande Siros a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau