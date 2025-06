Rando gourmande Val de Louyre et Caudeau 5 juillet 2025 18:30

Dordogne

Rando gourmande Lieu Dit le Bourg Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Début : 2025-07-05 18:30:00

fin : 2025-07-05 23:30:00

2025-07-05

Samedi 5 août 2025 à partir de 18h30 à Saint-Laurent des Bâtons

Départ de la randonnée entre 18h30 et 19h30

Rando gourmande d’environ 8km

Apportez vos verres et couverts

Sur inscriptions

Organisée par l’association des Amis de l’Ecole de Ndondol au Sénégal.

Informations et inscriptions 06 81 59 87 12 (Hélène) ou 06 38 81 04 72 (Nathalie) .

Lieu Dit le Bourg

Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 81 04 72

English : Rando gourmande

Saturday, August 5, 2025 from 6:30 pm at Saint-Laurent des Bâtons

Departure between 6:30 and 7:30 pm

8km gourmet hike

Bring your glasses and cutlery

On registration

German : Rando gourmande

Samstag, 5. August 2025 ab 18.30 Uhr in Saint-Laurent des Bâtons

Start der Wanderung zwischen 18:30 und 19:30 Uhr

Gourmetwanderung von ca. 8 km Länge

Bringen Sie Ihre Gläser und Ihr Besteck mit

Auf Anmeldungen

Italiano :

Sabato 5 agosto 2025 dalle 18.30 a Saint-Laurent des Bâtons

Partenza tra le 18.30 e le 19.30

Passeggiata gastronomica di circa 8 km

Portare bicchieri e posate

All’atto dell’iscrizione

Espanol : Rando gourmande

Sábado 5 de agosto de 2025 a partir de las 18h30 en Saint-Laurent des Bâtons

Salida entre las 18h30 y las 19h30

Paseo gastronómico de unos 8km

Traiga sus vasos y cubiertos

Al inscribirse

