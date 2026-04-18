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Rando goûter Salle des fêtes Le Thou

Rando goûter Salle des fêtes Le Thou samedi 18 avril 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 15 rue du Champ de Foire

Ville : 17290 Le Thou

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Le Thou

Rando goûter

Salle des fêtes 15 rue du Champ de Foire Le Thou Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 17:30:00

Date(s) :
2026-04-18

Venez participer à cette randonnée de 7,5km sur la commune du Thou suivie d’un goûter.
Cette année le thème est le pays basque ( décorations, accessoires, gâteaux…)
Une tombola sera également organisée ( tous les tickets sont gagnants).
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Salle des fêtes 15 rue du Champ de Foire Le Thou 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 40 21 02 

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English :

Come and take part in this 7.5km hike around Le Thou, followed by a snack.
This year’s theme is the Basque country (decorations, accessories, cakes, etc.)
A tombola will also be organized (all tickets are winners).

L’événement Rando goûter Le Thou a été mis à jour le 2025-11-13 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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