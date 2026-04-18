Rando goûter Salle des fêtes Le Thou
Rando goûter Salle des fêtes Le Thou samedi 18 avril 2026.
Le Thou
Rando goûter
Salle des fêtes 15 rue du Champ de Foire Le Thou Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 17:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Venez participer à cette randonnée de 7,5km sur la commune du Thou suivie d’un goûter.
Cette année le thème est le pays basque ( décorations, accessoires, gâteaux…)
Une tombola sera également organisée ( tous les tickets sont gagnants).
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Salle des fêtes 15 rue du Champ de Foire Le Thou 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 40 21 02
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English :
Come and take part in this 7.5km hike around Le Thou, followed by a snack.
This year’s theme is the Basque country (decorations, accessories, cakes, etc.)
A tombola will also be organized (all tickets are winners).
L’événement Rando goûter Le Thou a été mis à jour le 2025-11-13 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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