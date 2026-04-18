Rando goûter Salle des fêtes Le Thou

Le Thou

Rando goûter

Salle des fêtes 15 rue du Champ de Foire Le Thou Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 17:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Venez participer à cette randonnée de 7,5km sur la commune du Thou suivie d’un goûter.

Cette année le thème est le pays basque ( décorations, accessoires, gâteaux…)

Une tombola sera également organisée ( tous les tickets sont gagnants).

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Salle des fêtes 15 rue du Champ de Foire Le Thou 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 40 21 02

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English :

Come and take part in this 7.5km hike around Le Thou, followed by a snack.

This year’s theme is the Basque country (decorations, accessories, cakes, etc.)

A tombola will also be organized (all tickets are winners).

L’événement Rando goûter Le Thou a été mis à jour le 2025-11-13 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin