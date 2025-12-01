Rando grillades

Billeterie de la station du Val d’Azun au col de Couraduque AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 10:00:00

fin : 2025-12-31 16:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Une balade sur les pistes en forêt jusqu’à un fabuleux panorama sur le Val d’Azun. Vous préparez le feu avec le guide pour préparer de bonnes grillades pour le pique-nique ! Une expérience unique avec ou sans raquettes selon les conditions du moment.

-Réservation obligatoire.

-Tout public, accessible à partir de 8 ans.

-Équipement à prévoir Bonnes chaussures de randonnée (montantes et étanches) + chaussettes chaudes Sac à dos d’un volume supérieur à 20 litres Vêtements chauds, pantalon de ski et veste imperméable Gants Bonnet Lunettes de soleil Crème solaire Eau (1 litre par personne) Petit en-cas: Barre de céréales, chocolat, fruits secs … .

Billeterie de la station du Val d’Azun au col de Couraduque AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 20 30 03

English :

A walk along the forest tracks to a fabulous panorama of the Val d’Azun. You’ll prepare the fire with the guide to make some delicious grilled meats for the picnic! A unique experience with or without snowshoes, depending on conditions.

German :

Eine Wanderung auf Waldpisten bis zu einem fabelhaften Panorama über das Val d’Azun. Sie bereiten mit dem Führer das Feuer vor, um leckere Grillspezialitäten für das Picknick zuzubereiten! Ein einzigartiges Erlebnis mit oder ohne Schneeschuhe, je nach den aktuellen Bedingungen.

Italiano :

Una passeggiata lungo i sentieri del bosco per ammirare un favoloso panorama sulla Val d’Azun. Preparerete il fuoco con la guida per preparare delle deliziose grigliate per il picnic! Un’esperienza unica con o senza racchette da neve, a seconda delle condizioni.

Espanol :

Un paseo por las pistas forestales hasta una fabulosa panorámica del Val d’Azun. ¡Prepararás el fuego con el guía para hacer unas deliciosas carnes a la brasa para el picnic! Una experiencia única con o sin raquetas de nieve, según las condiciones.

L’événement Rando grillades Aucun a été mis à jour le 2025-10-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65