Rando grillades

Parking du bas du Col de Couraduque AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 10:00:00

fin : 2026-03-29 16:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Tous les dimanches. Une balade sur les pistes en forêt jusqu’à un fabuleux panorama sur le Val d’Azun. Vous préparez le feu avec le guide pour préparer de bonnes grillades pour le pique-nique ! Une expérience unique avec ou sans raquettes selon les conditions du moment.

-Réservation obligatoire.

-Tout public, accessible à partir de 8 ans.

-Équipement à prévoir Bonnes chaussures de randonnée (montantes et étanches) + chaussettes chaudes Sac à dos d’un volume supérieur à 20 litres Vêtements chauds, pantalon de ski et veste imperméable Gants Bonnet Lunettes de soleil Crème solaire Eau (1 litre par personne) Petit en-cas: Barre de céréales, chocolat, fruits secs … .

English :

Every Sunday. A walk along the forest tracks to a fabulous panorama of the Val d’Azun. You’ll prepare the fire with the guide to make some delicious grilled meats for the picnic! A unique experience with or without snowshoes, depending on conditions.

