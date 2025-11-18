Rando Grillades BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Rando Grillades

BAGNERES-DE-BIGORRE 8 rue des Thermes Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 10:00:00

fin : 2026-03-03 17:00:00

Date(s) :

2026-03-03

Escapade entre dégustation produits du terroir et découverte montagnarde muni de raquette à Neige.

Niveau de marche moyen. Produits locaux (Grillades saucisses ventrèche fromage du pays tourte du pays café ou tisane)

Lieu de randonnée La Mongie Payolle Le Chiroulet (en fonction de l’enneigement)

Repas, raquettes et bâtons fournis.

A partir de 10ans

50€/adulte 40€ enfants -16ans famille 160€ privé 290€ .

+33 6 74 67 15 85

English :

A getaway between tasting local products and discovering the mountains with snowshoes.

German :

Escapade entre dégustation produits du terroir et découverte montagnarde muni de raquette à Neige.

Italiano :

Una fuga in cui assaggiare i prodotti locali ed esplorare le montagne con le racchette da neve.

Espanol :

Una escapada en la que degustar productos locales y explorar las montañas con raquetas de nieve.

