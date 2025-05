Rando guidée Art et nature – Les Loges, 1 juin 2025 09:30, Les Loges.

Seine-Maritime

Rando guidée Art et nature Gare du vélo-rails Les Loges Seine-Maritime

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-06-01 09:30:00

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

Lors de la randonnée nous allons collecter des éléments de la nature pour créer une œuvre collective de land art.

Sur inscription.

Les randonnées guidées sont gratuites, d’une durée moyenne de 2h30 à 3h, pour un parcours de 6 à 9 km.

N’oubliez pas de prévoir

• de bonnes chaussures de marche

• des vêtements adaptés à la météo

• de l’eau

Gare du vélo-rails

Les Loges 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 28 51 01

English : Rando guidée Art et nature

During the hike, we’ll be collecting elements of nature to create a collective work of land art.

Registration required.

Guided hikes are free, lasting on average 2? to 3 hours, and covering distances of 6 to 9 km.

Don’t forget to bring

? good walking shoes

? weather-appropriate clothing

? water

German :

Während der Wanderung werden wir Elemente aus der Natur sammeln, um ein kollektives Land-Art-Werk zu schaffen.

Nach Anmeldung.

Die geführten Wanderungen sind kostenlos, dauern durchschnittlich 2,5 bis 3 Stunden und führen über eine Strecke von 6 bis 9 km.

Vergessen Sie nicht, mitzubringen:

? gute Wanderschuhe

? dem Wetter angepasste Kleidung

? Wasser

Italiano :

Durante la passeggiata, raccoglieremo gli elementi della natura per creare un’opera collettiva di land art.

È richiesta la registrazione.

Le passeggiate guidate sono gratuite e durano in media tra le 2 e le 3 ore, su una distanza compresa tra i 6 e i 9 km.

Non dimenticate di portare con voi

scarpe da trekking di buona qualità

abbigliamento adatto al clima

acqua

Espanol :

Durante el paseo, iremos recogiendo elementos de la naturaleza para crear una obra colectiva de land art.

Inscripción obligatoria.

Los paseos guiados son gratuitos y duran entre 2 horas y media y 3 horas de media, sobre una distancia de entre 6 y 9 km.

No olvide llevar

? buen calzado para caminar

? ropa adecuada al clima

? agua

