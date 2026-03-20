RANDO GUIDÉE AU FIL DU TEMPS

Molezon Lozère

Tarif : – – 40 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-19 2026-04-26

Depuis le paisible hameau de Biasses, le sentier serpente sous les chênes verts et châtaigniers jusqu’à l’ancienne magnanerie de La Roque. Ce lieu chargé d’histoire invite à découvrir le passé séricole des Cévennes. Le chemin se poursuit en douceur jusqu’à la tour du Canourgue, puis, au retour, une halte au bord du Gardon. Sur inscription. Dès 12 ans.

Balade de Biasses à la tour du Canourgue

Depuis le paisible hameau de Biasses, le sentier serpente sous les chênes verts et châtaigniers jusqu’à l’ancienne magnanerie de La Roque. Ce lieu chargé d’histoire invite à découvrir le passé séricole des Cévennes, lorsque l’élevage du ver à soie animait les vallées. Le chemin se poursuit en douceur jusqu’à la tour du Canourgue, sentinelle médiévale dominant la vallée. De là, le regard embrasse un vaste panorama sur la Vallée Française. Au retour, une halte au bord du Gardon à Biasses offrira un moment de fraîcheur et de détente bien mérité.

Cette balade se savoure à un rythme tranquille, propice à l’observation et à la découverte, pour en profiter pleinement.

Environ 4h00 de sortie.

Pensez à prendre avec vous

– De l’eau en quantité suffisante (minimum 1L)

– Casquette ou chapeau

– Crème solaire

– Chaussures adaptées à la marche

Le lieu de rendez vous sera communiqué dès votre prise de contact.

Compter environ 10mn depuis Sainte Croix Vallée Française, 20 min depuis Barre des Cévennes, 25 min depuis Saint Roman de Tousque, 40min depuis Saint Germain de Calberte, 45min de Florac et St Jean du Gard.

22€ adulte 10€ enfant (dès 12 ans) 40€ familles (2 adultes + 2 enfants) .

Molezon 48110 Lozère Occitanie +33 6 60 88 54 39 contact.naturaloha@gmail.com

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English :

From the peaceful hamlet of Biasses, the path winds under holm oaks and chestnut trees to the former magnanerie de La Roque. A place steeped in history, it’s an invitation to discover the Cévennes? silk-making past. The trail continues gently to the Canourgue tower, and on the way back, a stop on the banks of the Gardon. Registration required. Ages 12 and up.

L’événement RANDO GUIDÉE AU FIL DU TEMPS Molezon a été mis à jour le 2026-03-16 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère