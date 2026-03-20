RANDO GUIDÉE CASTELVIEL

Saint-Martin-de-Lansuscle Lozère

Tarif : – – 24 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-30 2026-05-02

Il s’agit d’un de ces endroits unique, qui ne laisse pas indifférent. La vue sur la Vallée de Trabassac et au delà, jusqu’au massif de l’Aigoual, le schiste brillant sous nos pieds, le silence paisible et l’histoire lointaine de Castelviel nous laissent rêveurs. Environ 4h30 de sortie. Sur inscription. Dès 12 ans.

Il s’agit d’un de ces endroits unique, qui ne laisse pas indifférent.

La vue sur la Vallée de Trabassac et au delà, jusqu’au massif de l’Aigoual, le schiste brillant sous nos pieds, le silence paisible et l’histoire lointaine de Castelviel nous laissent rêveurs.

Les fées légendaires qui vivraient sous les rochers de Castelviel invitent elles aussi à laisser aller notre imaginaire.

Cette excursion en boucle, est variée tantôt dans les bouleaux, tantôt sous les pins et chênes verts avec un micro climat chaud sur le versant Sud.

La beauté du chemin vous ravira.

Environ 4h30 de sortie.

Pensez à prendre avec vous

– De l’eau en quantité suffisante (minimum 1L)

– Casquette ou chapeau

– Crème solaire

– Chaussures adaptées à la marche

Le lieu de rendez vous sera communiqué dès votre prise de contact.

24€ adulte 10€ enfant (dès 12 ans) 50€ familles (2 adultes + 2 enfants) .

Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie +33 6 60 88 54 39 contact.naturaloha@gmail.com

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English :

It’s one of those unique places that never leaves you indifferent. The view over the Trabassac valley and beyond, as far as the Aigoual massif, the shimmering schist beneath our feet, the peaceful silence and the distant history of Castelviel leave us dreaming. Approx. 4h30 outing. Registration required. Minimum age 12.

L’événement RANDO GUIDÉE CASTELVIEL Saint-Martin-de-Lansuscle a été mis à jour le 2026-03-16 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère