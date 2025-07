RANDO GUIDÉE DE FIL EN PIERRE Molezon

Molezon Lozère

Tarif : – – 16 EUR

Enfant

Balade de Biasses à la tour du Canourgue

Depuis le paisible hameau de Biasses, le sentier serpente sous les chênes verts et châtaigniers jusqu’à l’ancienne magnanerie de La Roque. Ce lieu chargé d’histoire invite à découvrir le passé séricole des Cévennes, lorsque l’élevage du ver à soie animait les vallées. Le chemin se poursuit en douceur jusqu’à la tour du Canourgue, sentinelle médiévale dominant la vallée. De là, le regard embrasse un vaste panorama sur la Vallée Française. Au retour, une halte au bord du Gardon à Biasses offrira un moment de fraîcheur et de détente bien mérité.

Cette balade se savoure à un rythme tranquille, propice à l’observation et à la découverte, pour en profiter pleinement.

Environ 5h00 de sortie, prévoir un pique-nique.

Départ à 9h00

Pensez à prendre avec vous :

– De l’eau en quantité suffisante (minimum 1L)

– Casquette ou chapeau

– Crème solaire

– Maillot de bain

– Chaussures adaptées à la marche

Le lieu de rendez vous sera communiqué dès votre prise de contact.

Compter environ 10mn depuis Sainte Croix Vallée Française, 20 min depuis Barre des Cévennes, 25 min depuis Saint Roman de Tousque, 40min depuis Saint Germain de Calberte, 45min de Florac et St Jean du Gard.

32€ adulte 16€ enfant (dès 12 ans) .

Molezon 48110 Lozère Occitanie +33 6 60 88 54 39 contact.naturaloha@gmail.com

English :

From the peaceful hamlet of Biasses, the path winds under holm oaks and chestnut trees to the former magnanerie de La Roque. A place steeped in history, it’s an invitation to discover the Cévennes? silk-making past. The trail continues gently to the Canourgue tower, and on the way back, a stop on the banks of the Gardon. Registration required. Ages 12 and up.

German :

Vom ruhigen Weiler Biasses aus schlängelt sich der Weg unter Steineichen und Kastanienbäumen hindurch bis zur ehemaligen Seidenraupenzucht La Roque. Dieser geschichtsträchtige Ort lädt dazu ein, die Vergangenheit der Seidenraupenzucht in den Cevennen zu entdecken. Der Weg führt sanft weiter bis zum Turm von Le Canourgue und auf dem Rückweg zu einer Rast am Ufer des Gardon. Nach vorheriger Anmeldung. Ab 12 Jahren.

Italiano :

Dalla tranquilla frazione di Biasses, il sentiero si snoda sotto lecci e castagni fino all’antico bachificio di La Roque. Si tratta di un luogo ricco di storia, dove è possibile conoscere il passato serico delle Cévennes. Il sentiero prosegue dolcemente fino alla torre di Canourgue e, sulla via del ritorno, fa una sosta sulle rive del Gardon. Iscrizione obbligatoria. A partire da 12 anni.

Espanol :

Desde la apacible aldea de Biasses, el sendero serpentea bajo encinas y castaños hasta el antiguo vivero de gusanos de seda de La Roque. Un lugar cargado de historia, donde podrá descubrir el pasado sedero de las Cevenas. El sendero continúa suavemente hasta la torre de Canourgue y, de regreso, una parada a orillas del Gardon. Inscripción obligatoria. A partir de 12 años.

