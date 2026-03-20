RANDO GUIDÉE DU MARTINET AU COL SAINT-PIERRE

Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – 26 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-27

Cette escapade vous emmène depuis la Vallée Française jusqu’au Signal de Saint-Pierre, perché sur la Corniche des Cévennes. En chemin, vous découvrirez la richesse de la forêt cévenole, où se mêlent une grande variété d’essences d’arbres, et foulerez un tronçon du célèbre chemin de Stevenson. Environ 5h de sortie. Sur inscription. Dès 12 ans.

Cette escapade vous emmène depuis la Vallée Française jusqu’au Signal de Saint-Pierre, perché sur la Corniche des Cévennes.

En chemin, vous découvrirez la richesse de la forêt cévenole, où se mêlent une grande variété d’essences d’arbres, et foulerez un tronçon du célèbre chemin de Stevenson.

La marche, se fera à un rythme tranquille pour savourer pleinement les ambiances forestières, les points de vue et les lumières changeantes. Au sommet, un panorama grandiose à 360° vous offrira l’une des plus belles vues sur les Cévennes.

Et pour clore cette belle journée un moment de détente bien mérité, les pieds dans l’eau fraîche du Gardon.

Environ 5h00 de sortie.

Pensez à prendre avec vous

– De l’eau en quantité suffisante (minimum 1L)

– Casquette ou chapeau

– Crème solaire

– Chaussures adaptées à la marche

Le lieu de rendez vous sera communiqué dès votre prise de contact.

26€ adulte 12€ enfant (dès 12 ans) 50€ familles (2 adultes + 2 enfants) .

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 60 88 54 39 contact.naturaloha@gmail.com

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English :

This escapade takes you from the Vallée Française to Signal de Saint-Pierre, perched on the Corniche des Cévennes. Along the way, you’ll discover the richness of the Cévennes forest, with its great variety of tree species, and follow a section of the famous Stevenson trail. Approx. 5 hrs. Registration required. From 12 years of age.

L’événement RANDO GUIDÉE DU MARTINET AU COL SAINT-PIERRE Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-03-16 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère