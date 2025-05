Rando guidée La nature à la loupe – Angerville-la-Martel, 8 juin 2025 09:30, Angerville-la-Martel.

Seine-Maritime

Rando guidée La nature à la loupe Mairie Angerville-la-Martel Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 09:30:00

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-08

Explorez la nature sous un nouveau regard et étudiez de plus près les petites curiosités naturelles qui nous entourent.

Apportez votre loupe.

Sur inscription.

Les randonnées guidées sont gratuites, d’une durée moyenne de 2h30 à 3h, pour un parcours de 6 à 9 km.

N’oubliez pas de prévoir

• de bonnes chaussures de marche

• des vêtements adaptés à la météo

• de l’eau

Explorez la nature sous un nouveau regard et étudiez de plus près les petites curiosités naturelles qui nous entourent.

Apportez votre loupe.

Sur inscription.

Les randonnées guidées sont gratuites, d’une durée moyenne de 2h30 à 3h, pour un parcours de 6 à 9 km.

N’oubliez pas de prévoir

• de bonnes chaussures de marche

• des vêtements adaptés à la météo

• de l’eau .

Mairie

Angerville-la-Martel 76540 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 28 51 01

English : Rando guidée La nature à la loupe

Explore nature through new eyes and take a closer look at the little natural curiosities that surround us.

Bring your magnifying glass.

Registration required.

Guided hikes are free of charge, lasting an average of 2? to 3 hours, and ranging from 6 to 9 km.

Don’t forget to bring

? good walking shoes

? weather-appropriate clothing

? water

German :

Erkunden Sie die Natur aus einem neuen Blickwinkel und untersuchen Sie die kleinen natürlichen Kuriositäten, die uns umgeben, genauer.

Bringen Sie Ihre Lupe mit.

Nach Anmeldung.

Die geführten Wanderungen sind kostenlos und dauern durchschnittlich 2,5 bis 3 Stunden bei einer Strecke von 6 bis 9 km.

Vergessen Sie nicht, mitzubringen:

? gute Wanderschuhe

? dem Wetter angepasste Kleidung

? Wasser

Italiano :

Esplorate la natura con occhi nuovi e osservate da vicino le piccole curiosità naturali che ci circondano.

Portate la vostra lente d’ingrandimento.

Iscrizione obbligatoria.

Le passeggiate guidate sono gratuite e durano in media dalle 2 alle 3 ore, su un percorso di 6-9 km.

Non dimenticate di portare

♪ buone scarpe da trekking

abbigliamento adatto al clima

acqua

Espanol :

Explore la naturaleza con nuevos ojos y observe más de cerca las pequeñas curiosidades naturales que nos rodean.

Traiga su lupa.

Inscripción obligatoria.

Los paseos guiados son gratuitos y duran una media de 2 horas y media a 3 horas, sobre una distancia de 6 a 9 km.

No olvide llevar

? buen calzado para caminar

? ropa adecuada al clima

? agua

L’événement Rando guidée La nature à la loupe Angerville-la-Martel a été mis à jour le 2025-05-21 par Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp