Rando guidée le fer dans les vallons de La Ferrière Dompierre

Rando guidée le fer dans les vallons de La Ferrière Dompierre dimanche 2 novembre 2025.

Rando guidée le fer dans les vallons de La Ferrière

Lieu-dit La Butte Rouge Dompierre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 14:30:00

fin : 2025-11-02 17:30:00

Date(s) :

2025-11-02

Explorez les fours de calcination pour décrypter toutes les curiosités de cette installation minière atypique, témoin de la révolution industrielle et de l’époque des trains à vapeur.

Cheminez ensuite dans la cité ouvrière, où vécurent des générations de mineurs venus des quatre coins du monde. Près d’anciennes minières et d’anciens ferriers, découvrez comment s’est formé le minerai de fer et comment on transformait autrefois cette roche en métal.

Rando guidée ponctuée de petits jeux, pour les adultes et les enfants, et de manipulations pour découvrir le patrimoine de façon originale, en famille ou entre amis !

Programme des autres animations d’Interlude Médiation du Patrimoine

– Visite démo du musée de la Préhistoire de Rânes 9 mars, 11 mai, 15 juin, 7 et 21 juillet, 4 août, 14 septembre et 26 octobre à 15h.

– Visite guidée du camp celtique de Bierre à Merri 16 mars, 18 mai, 29 juin et 28 septembre à 15h.

– Visite guidée du carreau de la mine à St Clair de Halouze 9 avril, 25 mai, 27 juillet et 7 septembre à 15h.

– Visites guidées des fours de calcination de la Butte Rouge à Dompierre 23 mars, 22 juin, 5 août et 19 octobre à 15h.

– Randonnée guidée « le fer dans les vallons de la Ferrière » à Dompierre 4 mai, 20 juillet et 2 novembre à 14h30.

– Jeu d’énigmes « sur la piste des archéologues maudits » à Merri 6 avril, 16 avril, 23 juillet, 3 août, 22 et 29 octobre à 15h.

Pratique

– Tarifs des visites guidées 6 € par adulte ; 2 € par enfant (6 à 18 ans) ; gratuit moins de 6 ans.

– Tarifs des randonnées guidées 10 € par adulte ; 3 € par enfant (6 à 18 ans) ; gratuit moins de 6 ans.

– Tarifs des jeux d’exploration et d’énigmes (sur inscription uniquement) 10 € par adulte ; 8 € par enfant (6-18 ans) ; gratuit moins de 6 ans.

Lieu-dit La Butte Rouge Dompierre 61700 Orne Normandie +33 6 37 89 64 62 michael.herbulot@interlude-mediationdupatrimoine.fr

English : Rando guidée le fer dans les vallons de La Ferrière

Explore the calcination furnaces to decipher all the curiosities of this atypical mining facility, a witness to the Industrial Revolution and the era of steam trains.

Then stroll through the workers? housing estate, home to generations of miners from all over the world. Discover how iron ore was formed and how this rock was transformed into metal in the past.

A guided walk punctuated by games for adults and children, and hands-on activities to help you discover our heritage in an original way, with family or friends!

Program of other Interlude Médiation du Patrimoine events:

– Demo visits to the Rânes Prehistory Museum: March 9, May 11, June 15, July 7 and 21, August 4, September 14 and October 26 at 3pm.

– Guided tour of the Celtic camp at Bierre à Merri: March 16, May 18, June 29 and September 28 at 3pm.

– Guided tour of the mine floor at St Clair de Halouze: April 9, May 25, July 27 and September 7 at 3pm.

– Guided tours of the Butte Rouge calcination furnaces in Dompierre: March 23, June 22, August 5 and October 19 at 3pm.

– Iron in the valleys of La Ferrière » guided walk in Dompierre: May 4, July 20 and November 2 at 2:30pm.

– Puzzle game « On the trail of cursed archaeologists » at Merri: April 6, April 16, July 23, August 3, October 22 and 29 at 3pm.

Practical info:

– Rates for guided tours: 6? per adult; 2? per child (6 to 18 years); free under 6.

– Prices for guided walks: 10? per adult; 3? per child (6 to 18 years); free for children under 6.

– Rates for exploration and puzzle games (registration required): 10? per adult; 8? per child (6-18); free for children under 6.

German :

Erkunden Sie die Kalzinieröfen, um alle Kuriositäten dieser atypischen Bergbauanlage zu entschlüsseln, die von der industriellen Revolution und dem Zeitalter der Dampfeisenbahnen zeugt.

Gehen Sie anschließend durch die Arbeiterstadt, in der Generationen von Bergarbeitern aus aller Welt lebten. In der Nähe alter Minen und Eisenhütten erfahren Sie, wie Eisenerz entstanden ist und wie das Gestein früher zu Metall verarbeitet wurde.

Eine geführte Wanderung mit kleinen Spielen für Erwachsene und Kinder, bei denen Sie das Kulturerbe auf originelle Weise entdecken können, mit der Familie oder mit Freunden!

Programm der anderen Animationen von Interlude Médiation du Patrimoine :

– Demo-Tour durch das Musée de la Préhistoire de Rânes: 9. März, 11. Mai, 15. Juni, 7. und 21. Juli, 4. August, 14. September und 26. Oktober um 15 Uhr.

– Führung durch das keltische Lager von Bierre à Merri: 16. März, 18. Mai, 29. Juni und 28. September um 15 Uhr.

– Geführte Besichtigung des Minengeländes in St Clair de Halouze: 9. April, 25. Mai, 27. Juli und 7. September um 15 Uhr.

– Führungen durch die Kalzinieröfen von Butte Rouge in Dompierre: 23. März, 22. Juni, 5. August und 19. Oktober um 15 Uhr.

– Geführte Wanderung « Das Eisen in den Vallons de la Ferrière » in Dompierre: 4. Mai, 20. Juli und 2. November um 14:30 Uhr.

– Rätselspiel « Auf den Spuren der verfluchten Archäologen » in Merri: 6. April, 16. April, 23. Juli, 3. August, 22. und 29. Oktober um 15 Uhr.

Praktische Hinweise:

– Preise für geführte Touren: 6 ? pro Erwachsener; 2 ? pro Kind (6 bis 18 Jahre); unter 6 Jahren kostenlos.

– Preise für geführte Wanderungen: 10 ? pro Erwachsener; 3 ? pro Kind (6 bis 18 Jahre); kostenlos unter 6 Jahren.

– Preise für Entdeckungs- und Rätselspiele (nur mit Anmeldung): 10 ? pro Erwachsener; 8 ? pro Kind (6-18 Jahre); kostenlos unter 6 Jahren.

Italiano :

Esplorate i forni di calcinazione per scoprire tutte le curiosità di questo impianto minerario atipico, testimone della rivoluzione industriale e dell’epoca dei treni a vapore.

Passeggiate poi nel complesso abitativo dei lavoratori, che ha ospitato generazioni di minatori provenienti da tutto il mondo. Scoprite come si formava il minerale di ferro e come questa roccia veniva trasformata in metallo nei tempi passati, visitando le vecchie miniere e le ferriere.

Una passeggiata guidata con giochi per adulti e bambini e attività pratiche per scoprire il nostro patrimonio in modo originale, con la famiglia o gli amici!

Programma di altri eventi di Interlude Médiation du Patrimoine:

– Visite dimostrative al Museo della Preistoria di Rânes: 9 marzo, 11 maggio, 15 giugno, 7 e 21 luglio, 4 agosto, 14 settembre e 26 ottobre alle 15.00.

– Visita guidata all’accampamento celtico di Bierre à Merri: 16 marzo, 18 maggio, 29 giugno e 28 settembre alle 15.00.

– Visita guidata al fondo della miniera di St Clair de Halouze: 9 aprile, 25 maggio, 27 luglio e 7 settembre alle ore 15.00.

– Visite guidate ai forni di calcinazione della Butte Rouge a Dompierre: 23 marzo, 22 giugno, 5 agosto e 19 ottobre alle 15.00.

– Passeggiata guidata « Il ferro nelle valli di La Ferrière » a Dompierre: 4 maggio, 20 luglio e 2 novembre alle 14.30.

– Gioco enigmistico « Sulle tracce degli archeologi maledetti » a Merri: 6 aprile, 16 aprile, 23 luglio, 3 agosto, 22 e 29 ottobre alle 15.00.

Informazioni pratiche :

– Tariffe per le visite guidate: 6? per adulto; 2? per bambino (da 6 a 18 anni); gratis sotto i 6 anni.

– Tariffe per le passeggiate guidate: 10? per adulto; 3? per bambino (da 6 a 18 anni); gratis per i minori di 6 anni.

– Prezzi per i giochi di esplorazione e i puzzle (iscrizione obbligatoria): 10? per adulto; 8? per bambino (6-18 anni); gratis per i minori di 6 anni.

Espanol :

Explore los hornos de calcinación para descifrar todas las curiosidades de esta atípica instalación minera, testigo de la Revolución Industrial y de la era de los trenes de vapor.

A continuación, pasee por las viviendas de los trabajadores, hogar de generaciones de mineros procedentes de todo el mundo. Descubra cómo se formaba el mineral de hierro y cómo se transformaba esta roca en metal en tiempos pasados, visitando la antigua mina y la ferrería.

Un paseo guiado con juegos para adultos y niños y actividades prácticas para descubrir nuestro patrimonio de forma original, en familia o con amigos

Programa de otros eventos de Interlude Médiation du Patrimoine:

– Visitas demostrativas al Museo de Prehistoria de Rânes: 9 de marzo, 11 de mayo, 15 de junio, 7 y 21 de julio, 4 de agosto, 14 de septiembre y 26 de octubre a las 15:00 h.

– Visita guiada al campamento celta de Bierre à Merri: 16 de marzo, 18 de mayo, 29 de junio y 28 de septiembre a las 15:00 h.

– Visita guiada a la mina de St Clair de Halouze: 9 de abril, 25 de mayo, 27 de julio y 7 de septiembre a las 15.00 h.

– Visitas guiadas a los hornos de calcinación de la Butte Rouge de Dompierre: 23 de marzo, 22 de junio, 5 de agosto y 19 de octubre a las 15.00 h.

– Paseo guiado « El hierro en los valles de la Ferrière » en Dompierre: 4 de mayo, 20 de julio y 2 de noviembre a las 14.30 h.

– Juego de puzzle « tras la pista de los arqueólogos malditos » en Merri: 6 de abril, 16 de abril, 23 de julio, 3 de agosto, 22 y 29 de octubre a las 15.00 h.

Información práctica :

– Tarifas de las visitas guiadas: 6? por adulto; 2? por niño (de 6 a 18 años); gratis menores de 6 años.

– Tarifas de los paseos guiados: 10? por adulto; 3? por niño (de 6 a 18 años); gratuito para menores de 6 años.

– Precios de los juegos de exploración y rompecabezas (inscripción obligatoria): 10? por adulto; 8? por niño (de 6 a 18 años); gratis para menores de 6 años.

