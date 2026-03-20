RANDO GUIDÉE LE TEMPS DES SEIGNEURS

Molezon Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-17 2026-05-08

Ce sentier en aller-retour vous mène à la découverte de l’impressionnante tour du Canourgue, perchée sur un promontoire rocheux dominant la vallée. En chemin, les extérieurs de la magnanerie de la Roque offrent un bel aperçu de l’histoire de la soie. Plongez dans l’histoire vivante de la Vallée Française. Environ 2h30. Dès 7 ans.

Escapade de la tour du Canourgue Sur les pas des seigneurs de la Vallée Française

Ce sentier en aller-retour vous mène à la découverte de l’impressionnante tour du Canourgue, perchée sur un promontoire rocheux dominant la vallée. Vestige médiéval, elle rappelle la présence des anciens seigneurs qui régnaient sur ces terres. En chemin, les extérieurs de la magnanerie de la Roque offrent un bel aperçu de l’histoire de la soie, activité emblématique des Cévennes. Un itinéraire accessible, entre mémoire des hommes et paysages remarquables, pour une plongée dans l’histoire vivante de la Vallée Française.

Environ 2h30 de sortie.

Pensez à prendre avec vous

– De l’eau en quantité suffisante (minimum 1L)

– Casquette ou chapeau

– Crème solaire

– Chaussures adaptées à la marche

Le lieu de rendez vous sera communiqué dès votre prise de contact.

16€ adulte 6€ enfant (dès 7 ans) 32€ familles (2 adultes + 2 enfants) .

Molezon 48110 Lozère Occitanie +33 6 60 88 54 39 contact.naturaloha@gmail.com

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English :

This out-and-back trail leads to the impressive Le Canourgue tower, perched on a rocky promontory overlooking the valley. Along the way, the exterior of the magnanerie de la Roque offers a glimpse into the history of silk. Immerse yourself in the living history of the French Valley. Approx. 2h30. Ages 7 and up.

L’événement RANDO GUIDÉE LE TEMPS DES SEIGNEURS Molezon a été mis à jour le 2026-03-16 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère