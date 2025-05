Rando guinguette – Aunac-sur-Charente, 1 juin 2025 07:00, Aunac-sur-Charente.

Rando guinguette Champ de foire Aunac-sur-Charente Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-06-01

fin : 2025-06-01

2025-06-01

Circuit pédestre balisé 12 km en 3 étapes et restauration au camping.

Champ de foire

Aunac-sur-Charente 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 69 52 18 eclaunac.rando@gmail.com

English :

Signposted 12 km walking trail in 3 stages, with food and drink available at the campsite.

German :

Markierte Wanderroute 12 km in 3 Etappen und Verpflegung auf dem Campingplatz.

Italiano :

Camminata segnalata di 12 km in 3 tappe, con cibo e bevande disponibili al campeggio.

Espanol :

Caminata señalizada de 12 km en 3 etapas, con comida y bebida disponibles en el camping.

