Rando Gustative & Pétillante de Chouilly

Jardin humide Chouilly Marne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Tout public

Au fil d’un parcours de 8 km au cœur du vignoble Grand Cru, profitez de trois haltes gourmandes pour reprendre des forces

Dégustez de savoureuses tartines signées @boulangerie_patrickbaillet accompagnées de champagnes de vignerons de Chouilly

À l’arrivée, le food truck @green.monkey.food.truck vous attend pour clôturer cette expérience en beauté

Votre participation contribue également à soutenir l’association Les P’tits Chouillats

Départ entre 9h30 et 10h30

Date limite d’inscription 17 avril

Inscriptions et règlement à la Mairie de Chouilly 03 26 55 40 61 ou rando.chouilly2022@gmail.com .

Jardin humide Chouilly 51530 Marne Grand Est +33 3 26 55 40 61

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English : Rando Gustative & Pétillante de Chouilly

L’événement Rando Gustative & Pétillante de Chouilly Chouilly a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme Epernay en Champagne