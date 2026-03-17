Rando Gustative & Pétillante de Chouilly Chouilly
Rando Gustative & Pétillante de Chouilly Chouilly dimanche 26 avril 2026.
Rando Gustative & Pétillante de Chouilly
Jardin humide Chouilly Marne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Tout public
Au fil d’un parcours de 8 km au cœur du vignoble Grand Cru, profitez de trois haltes gourmandes pour reprendre des forces
Dégustez de savoureuses tartines signées @boulangerie_patrickbaillet accompagnées de champagnes de vignerons de Chouilly
À l’arrivée, le food truck @green.monkey.food.truck vous attend pour clôturer cette expérience en beauté
Votre participation contribue également à soutenir l’association Les P’tits Chouillats
Départ entre 9h30 et 10h30
Date limite d’inscription 17 avril
Inscriptions et règlement à la Mairie de Chouilly 03 26 55 40 61 ou rando.chouilly2022@gmail.com .
Jardin humide Chouilly 51530 Marne Grand Est +33 3 26 55 40 61
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English : Rando Gustative & Pétillante de Chouilly
L’événement Rando Gustative & Pétillante de Chouilly Chouilly a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme Epernay en Champagne