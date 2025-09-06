Rando-initiation pêche à pied La Fée Cocoon Cherrueix

Cherrueix

2025-09-06

2025-09-24

2025-09-06 2025-09-07 2025-09-08 2025-09-09 2025-09-10 2025-09-11 2025-09-12 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21 2025-09-22 2025-09-23 2025-09-24 2025-09-25 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10

« Crevette, palourde, et Cie … » en Baie du Mont-Saint-Michel.

Au coeur de la baie du Mont-Saint-Michel, au départ de Cherrueix (35120), je vous guide et vous accompagne en toute sécurité sous forme de randonnée à marée descendante, pour vous initier au plaisir de la pêche traditionnelle à la crevette, palourde, et cie …

Lors de la randonnée en plus de l’initiation je vous parlerai de la baie du Mont-Saint-Michel, des Marées, de l’estran, des cultures marines professionnelles dans la baie (mytiliculte, ostreiculture, etc…), de la faune & coquillages, des algues et plantes du milieu maritime que nous croiserons sur notre chemin, etc…

Tout le matériel de pêche vous sera fourni ; Dranet, épuisette, râteau, hôte de pêche, … .

Cherrueix 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 62 14 62 46

