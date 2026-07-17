Informations pratiques

Juranville

RANDO/JEUX & MECHOUI

6 Rue de la Mairie Juranville Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 16:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Le Comité des Fêtes de Juranville organise une journée d’animations le samedi 1er août 2026. Au programme une rando-jeux gratuite de 9 km à 16h à la découverte du village, suivie à 19h30 d’un méchoui traditionnel et convivial. Un rendez-vous estival parfait pour toute la famille.

Le Comité des Fêtes de Juranville invite les habitants et les visiteurs à partager une journée chaleureuse le samedi 1er août 2026. Festivités et bonne humeur rythment cet événement estival au cœur du Loiret.

Les participants se rassemblent dès 16h devant la mairie pour le départ d’une rando-jeux gratuite d’environ 9 km, idéale pour découvrir le village de manière ludique. À partir de 19h30, place au traditionnel méchoui en plein air (mouton ou poulet au choix, crudités, fromages et dessert). Le repas complet, boissons comprises, s’élève à 25 € par adulte et 12 € par enfant (6 à 12 ans). Les convives réservent par téléphone pour savourer ce moment de partage et dynamiser la vie locale. .

6 Rue de la Mairie Juranville 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 19 89 01 90

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English :

The Juranville Festival Committee is organizing a day of activities on Saturday, August 1, 2026. On the program: a free 9-km fun walk at 4:00 p.m. to explore the village, followed at 7:30 p.m. by a traditional and friendly m’choui. A perfect summer event for the whole family.

L’événement RANDO/JEUX & MECHOUI Juranville a été mis à jour le 2026-07-17 par OT GRAND PITHIVERAIS