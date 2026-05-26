La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

RANDO JOURNEE PARLATGES

Rue de Saint Guilhem La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Hérault

Tarif : 95 – 95 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

RANDO JOURNEE PARLATGES

Nous partirons du village de La Vacquerie le matin à la fraiche en plein été et descendrons la vallée de Parlatges découvrant un magnifique panorama . Nous pique-niquerons au bord de la rivière et visiterons le village de Parlatges et sa chapelle. Nous remonterons dans l’après midi par les crêtes. .

Rue de Saint Guilhem La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie +33 6 18 88 53 07

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PARLATGES DAY HIKE

L’événement RANDO JOURNEE PARLATGES La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC