RANDO JOURNEE PARLATGES La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries
RANDO JOURNEE PARLATGES La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries samedi 6 juin 2026.
La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries
RANDO JOURNEE PARLATGES
Rue de Saint Guilhem La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Hérault
Tarif : 95 – 95 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
RANDO JOURNEE PARLATGES
Nous partirons du village de La Vacquerie le matin à la fraiche en plein été et descendrons la vallée de Parlatges découvrant un magnifique panorama . Nous pique-niquerons au bord de la rivière et visiterons le village de Parlatges et sa chapelle. Nous remonterons dans l’après midi par les crêtes. .
Rue de Saint Guilhem La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie +33 6 18 88 53 07
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PARLATGES DAY HIKE
L’événement RANDO JOURNEE PARLATGES La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC