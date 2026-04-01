Rando-Kayak commentée sur le Bélon SDNR 2026 Lieu-dit Beg Porz Moëlan-sur-Mer

Rando-Kayak commentée sur le Bélon SDNR 2026

Lieu-dit Beg Porz Domaine de Beg Porz Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 09:00:00

fin : 2026-04-21 12:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Embarquez pour une visite guidée en kayak sur le Bélon et partez à la découverte de l’histoire de la star des huîtres, la descente est commentée par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire et encadrée par un animateur du Domaine de Beg Porz.

Visite réalisée par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire de Quimperlé Communauté dans le cadre de la Semaine de nos rias 2026 organisée par l’Office de Tourisme Quimperlé les rias.

Places limitées à 9 personnes.

RDV au centre nautique de Beg-Porz (Kerfany-les-Pins, à Moëlan-sur-Mer) pour embarquer sur vos kayaks !

Durée 3 h dont 2 h 15 sur l’eau

Réservation obligatoire .

Lieu-dit Beg Porz Domaine de Beg Porz Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28

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English : Rando-Kayak commentée sur le Bélon SDNR 2026

L’événement Rando-Kayak commentée sur le Bélon SDNR 2026 Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS