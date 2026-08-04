Informations pratiques

Vielle-Tursan

Rando Koh-Lanta

Place des Pyrénées Vielle-Tursan Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 14:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Rando Koh-Lanta à VIELLE-TURSAN •

RDV 14h sur la place des Pyrénées.

Buvette/Restauration (assise) sur place (Goûter de l’aventurier, pop-corn, barbe à papa, pâtisseries…)

Circuit 4km praticable pour poussettes.

En route pour relever tous les défis !

Chacun devra faire preuve de courage, d’adresse et de réflexion pour tenter de remporter le totem de sa catégorie

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION AVANT LE 15 SEPTEMBRE AU 06 85 25 84 48

– de 7 ans et 7/9ans 3€ (Circuit 4 km)

■ 10/13 ans 4€ (circuit 6 km).

■ Randonneurs marche libre (adulte ou + 13 ans) 4€

Prévoir petit sac à dos, serviette et change.

• TOUS les enfants devront être sous la responsabilité d’un adulte. .

Place des Pyrénées Vielle-Tursan 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 25 84 48

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English : Rando Koh-Lanta

L’événement Rando Koh-Lanta Vielle-Tursan a été mis à jour le 2026-08-04 par Tourisme Aire Eugénie