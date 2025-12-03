Rando Korriganed Bro Gwareg | Décembre Parking du foirail Gouarec
Rando Korriganed Bro Gwareg | Décembre Parking du foirail Gouarec mercredi 3 décembre 2025.
Rando Korriganed Bro Gwareg | Décembre
Parking du foirail Gouarec Gouarec Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-03 13:30:00
fin : 2025-12-19
2025-12-03
Randonnées organisées par les Korriganed Bro Gwareg.
Départ 13h30 parking du foirail de Gouarec, en co-voiturage jusqu’au site de la randonnée ou 13h45 sur place.
Programme du mois
DATE////////CIRCUIT////////////////////////////DÉPART
Mer 03 ///// Circuit du Faoudel ////////////// Piscine de Saint-Nicolas-du-Pélem
Ven 05 ///// Circuit de Caurel ////////// Gare de Caurel
Mer 10 ///// Circuit de Toulgoulic ////////////// Porsporet/Lanrivain
Ven 12 ///// Circuit du lac de/Glomel /////// Parking salle du lac
Mer 17 ///// Circuit de Locuon/Château de Launay /////// Bourg de Locuon
Ven 19 ///// Circuit de Kerlouet /////// Salle polyvalente Pélauff
Org. Korriganed Bro Gwareg .
Parking du foirail Gouarec Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 12 55 02 45
