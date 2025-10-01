Rando Korriganed Bro Gwareg | Octobre Parking du foirail Gouarec
Rando Korriganed Bro Gwareg | Octobre Parking du foirail Gouarec mercredi 1 octobre 2025.
Rando Korriganed Bro Gwareg | Octobre
Parking du foirail Gouarec Gouarec Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-01 13:30:00
fin : 2025-10-29
2025-10-01
Randonnées organisées par les Korriganed Bro Gwareg.
Départ 13h30 parking du foirail de Gouarec, en co-voiturage jusqu’au site de la randonnée ou 13h45 sur place.
Programme du mois
DATE////////CIRCUIT////////////////////////////DÉPART
Mer 01 ////// Circuit du Pont de Fer/Glomel /////////////// Pont ar Len
Ven 03 ////// Circuit de Kerpert /////////// Place du Bourg
Mer 08 ////// Circuit de Toul an Dol /////////////// Terrain des sports de Plouguernével
Ven 10 ////// Circuit du Daoulas //////// Parking de Bon Repos
Mer 15 ////// Circuit de Kernat //////// Port de Gouarec
Ven 17 ////// Circuit de Coz Salou/Lanrivain //////// Parking Coz Salou
Mer 22 ////// Circuit de Landroannec/Caurel //////// Village de Landroannec
Ven 24 ////// Circuit entre Gouarec et Rosquelfen //////// Port de Gouarec
Mer 29 ////// Circuit de Mellionnec //////// Place du Bourg
Org. Korriganed Bro Gwareg .
+33 6 12 55 02 45
